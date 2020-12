Verdachte overvalpoging Fred van Leer aangehouden

Een verdachte van de overvalpoging op Fred van Leer is maandagavond aangehouden, bevestigt het management van de stylist. De politie is nog op zoek naar een tweede dader.

De politie bracht dinsdag naar buiten dat de aangehouden verdachte een 22-jarige Amsterdammer is. Het management van de stylist zegt dat Van Leer “enorm opgelucht” is. “Verdere details weten wij niet. Dat loopt via de politie en de recherche. Wel willen wij de politie en de recherche heel erg bedanken voor hun harde werken en inzet.”

Op 18 november probeerden twee mannen Fred van Leer in zijn woning in Rotterdam te overvallen, vertelde hij toen op Instagram. Hij vertelde in een video dat de daders waren verkleed als PostNL-medewerkers met “een hele lelijke” pruik op.