Amsterdam wil in overleg met parkeer-app Parkeerwekker

De gemeente Amsterdam ziet voorlopig af van een kort geding tegen Parkeerwekker en wil met de mensen achter de app in overleg. De woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma bevestigt dat wordt aangekoerst op een “goed gesprek”.

De app stuurt ‘vergeetachtige’ parkeerders een bericht wanneer een scanvoertuig langs hun geparkeerde auto rijdt. Wie zo’n berichtje krijgt, heeft vijf minuten de tijd om de parkeerkosten te betalen en een boete te ontlopen. De gemeente is het daar niet mee eens. Volgens haar overtreedt Parkeerwekker de privacyregels en ondermijnt de app de handhaving van het parkeerbeleid. Vorige maand dreigde de gemeente met een kort geding als Parkeerwekker niet binnen zeven dagen zou stoppen met zijn activiteiten.

Oprichter Luis Roman zei toen al dat niet van plan te zijn en herhaalt dat nu. Hij zegt wel met de gemeente in gesprek te willen gaan. Die sluit een kort geding nog geenszins uit. “Als er in goed gesprek een oplossing gevonden kan worden heeft dat de voorkeur boven een juridische procedure. Maar als uit de gesprekken daadwerkelijk blijkt dat Parkeerwekker niet staakt met het aanbieden van de dienst, is de gemeente toch genoodzaakt juridische stappen te zetten”, aldus de woordvoerder van Dijksma.

Parkeerwekker maakt gebruik van dashcams die worden gekoppeld aan een platform dat videobeelden uitleest. Per ontvangen waarschuwingsbericht brengt de start-up 1,49 euro in rekening bij de abonnees.