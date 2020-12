Brusselse FVD-fractie splitst zich af als leden Baudet kiezen

De Brusselse Forum voor Democratie-fractie zal zich afsplitsen als leden van de partij Thierry Baudet toch als partijleider aanwijzen. “Als de ledenvergadering zegt: ’Hij moet blijven, hij is geweldig’ en ze steunen die richting van een charismatische beweging met hun Grote Leider, dan verklaren wij ons onafhankelijk”, zegt Europarlementariër en fractievoorzitter Derk Jan Eppink tegen De Telegraaf.

FVD lijkt af te stevenen op een omstreden referendum, waar regionale politici zich fel tegen keren. Op zeer korte termijn moet er een ledenraadpleging komen over de vraag of boegbeeld Baudet leider van de partij moet blijven. Het bestuur, dat ook verdeeld is over de partij, hoopt zo dat de knallende ruzie binnen FVD voor eens en voor altijd beslecht zal worden.

Eppink spreekt samen met collega-Europarlementariër Rob Roos zijn afkeur uit over wat er in de partij is gebeurd. “Baudet heeft nu het doel ’Baudet’ gemaakt. Hij is zelf het einddoel van alles, en dat is niet waarvoor ik de politiek in ben gegaan”, zegt Roos. De derde FVD’er in het Europees Parlement is Rob Rooken, die als lid van het bestuur bezig is een einde te maken aan het conflict. Daarom hebben Eppink en Roos ervoor gekozen het bestuur de ruimte te geven om met een mogelijke oplossing te komen.

Maar met Baudet willen de politici niet verder. “Wat ons getroffen heeft, is hoezeer het oorspronkelijke idee van een partij die mogelijk kon meedingen naar de macht is weggegleden naar een sektarische beweging waarin de voorzitter zich presenteert als een soort messias, met trouwe discipelen uit de jongerenbeweging”, zegt Eppink. Dat Baudet niet afrekende met antisemitisme bij de jongerentak JFVD (die hij volgens Eppink de “ziel van de partij” noemde), nemen de Europarlementariërs hem zeer kwalijk. “Wij gingen ervan uit dat het was opgelost en dat die tak was opgeschoond. En nu blijkt dat niet te zijn gebeurd. Het is een praktijk geworden die Baudet heeft toegelaten, getolereerd.”

Mochten de leden Baudet toch wegsturen als partijleider, “dan denk ik dat er weer een heleboel volksvertegenwoordigers terugkomen”, aldus Roos. Fracties door het hele land zijn verscheurd door het gedoe bij FVD, en de partij is bijna opgesplitst in een pro- en een anti-Baudet-kamp. Het conflict leidde ertoe dat veel prominenten afscheid namen van FVD. Roos noemt het “doodzonde dat het zo is gelopen, en dat is een understatement. We hadden met de partij goud in handen. Wat we in vier jaar tijd hebben opgebouwd, is in vier dagen door het putje heen gespoeld.”