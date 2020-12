Coronavaccin Pfizer en BioNTech vijf dagen goed in koelkast

De opslag van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech bij zeer lage temperaturen is alleen nodig als het middel langdurig bewaard moet worden. Na de levering aan locaties voor inenting kan het vaccin vijf dagen in een gewone koelkast worden bewaard op 2 tot 8 graden Celsius. Dat meldde BioNTech tijdens een persconferentie naar aanleiding van de noodgoedkeuring door de Britse toezichthouder.

Commercieel directeur Sean Marett van BioNTech zegt dat het vaccin, met de naam BNT162b2, op dezelfde manier als veel andere vaccins wordt toegediend. “De opslag op min 70 graden is alleen noodzakelijk voor langdurige, maandenlange opslag.”

De opslag bij zeer lage temperaturen kan een obstakel zijn voor de snelle uitvoering van vaccinatieprogramma’s. Onder andere bij Nederlandse huisartsen klonk bezorgdheid, omdat het voor normale huisartsenpraktijken onmogelijk zou zijn vriesfaciliteiten met zulke lage temperaturen te regelen.

Naast de vijf dagen die het vaccin in een normale koelkast kan worden bewaard, blijven de doses ook 15 dagen goed in speciale boxen. Dan is het wel nodig om ijs te verversen. Eenmaal uit de opslag blijft het middel maximaal zes uur goed. Dat komt doordat de doses dan moeten worden aangelengd met vloeistof voor gebruik.

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech is een van de verst gevorderde vaccins tegen de ziekte Covid-19, die door het longvirus wordt veroorzaakt. In het Verenigd Koninkrijk kunnen de vaccins vanaf volgende week worden toegediend nu het vaccin daar is goedgekeurd. De bedrijven verwachten dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Food and Drug Administration (FDA) medio december een noodvergunning afgeven voor het gebruik van het middel in respectievelijk de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Wat nog onderzocht wordt is hoe lang het middel na de inenting van de twee benodigde doses werkzaam blijft. Vooralsnog hebben onderzoekers van BioNTech alleen nog zicht gehad op de werking gedurende de looptijd van het onderzoek, legde het hoofd medische zaken Özlem Türeci uit.

Ook onderzoekt BioNTech of het vaccin, naast het tegengaan van de ziekte Covid-19 na een coronabesmetting, ook infecties van het virus kan voorkomen. Onderzoeksresultaten moeten daar de komende drie tot zes maanden uitsluitsel over geven, zei topman Ugur Sahin.