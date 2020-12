De Jonge over vaccinatieplan: snap zorgen, maar het is haalbaar

Coronaminister Hugo de Jonge snapt dat zorgpartijen en vakbonden bezorgd zijn over zijn plan om in de eerste week van januari te beginnen met vaccineren. Maar hij blijft erbij dat die planning haalbaar is. Omdat een aantal dingen nog onzeker zijn, zullen uitvoerende instanties verschillende scenario’s moeten hebben voor het begin van de vaccinatiecampagne, aldus De Jonge.

“Ze hebben een aantal praktische zorgen, dat snap ik”, aldus De Jonge. “Er is al veel voorbereid, maar er moet ook nog veel. Ik heb altijd gezegd dat de uitvoerende partijen wendbaar blijven, omdat we telkens nieuwe informatie krijgen.” Hij hoopt over een week weer meer te kunnen zeggen over de vaccinatieplannen.

“Alles is erop gericht dat we dat klaarspelen”, benadrukt De Jonge over het plan om in de week van 4 januari te beginnen met prikken. Dit is wel afhankelijk van een aantal voorwaarden. Zo moeten vaccins eerst worden goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Uit die beoordeling moet blijken of het vaccin geschikt is voor de ouderen en risicogroepen die de overheid als eerste wil vaccineren. Ook zijn er nog vraagtekens over de timing van de leveringen van de vaccins en hoe die vervolgens worden verdeeld in Nederland.

Als alles goed gaat komt de EMA eind december nog met een oordeel over het vaccin van Pfizer en BioNTech. Als daaruit blijkt dat de eerste leveringen toch niet naar de ouderen en risicogroepen kunnen, moeten de plannen snel worden omgegooid om in de eerste week van januari de eerste prikken te zetten. “Wás het maar alleen A of B”, zegt de Jonge. “Er zijn veel meer scenario’s. Dat maakt het nou zo moeilijk.”