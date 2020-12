GroenLinks en ChristenUnie: extra geld voor gezondere leefstijl

GroenLinks en ChristenUnie willen meer geld uittrekken voor de strijd tegen roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Het kabinet trekt het komende jaar 10 miljoen euro uit voor het Nationaal Preventieakkoord, waarin deze zaken worden aangepakt. Maar daar moet 3 miljoen euro extra bij, zo stellen de twee partijen woensdag voor tijdens het debat over de zorgbegroting.

Het kabinet heeft in het akkoord samen met zeker zeventig organisaties afspraken gemaakt om een gezondere leefstijl te bevorderen. GroenLinks en de kleinste regeringspartij zijn bang dat het budget dat daarvoor deze regeerperiode beschikbaar is, onvoldoende blijkt. Ze wijzen erop dat preventie op langere termijn nodig is om mensen gezonder, vitaler en weerbaarder te maken. Juist in deze coronatijd is volgens hen gebleken dat sporten, gezond eten en minder roken en alcohol belangrijk zijn.

Het extra geld moet naar de websites en campagnes tegen roken en een impuls geven aan het programma tegen probleemdrinken. Betrokkenen moeten sneller worden doorverwezen naar hulpverlening. Ook kunnen met het extra geld mensen met overgewicht en diabetes beter worden begeleid.

“Voorkomen is beter dan genezen. Maar onze zorg is een marktsysteem dat is ingericht om ziektes te genezen in plaats van te voorkomen. Investeringen in preventie zijn niet rendabel. Daarom zeggen wij: grijp in en investeer in gezondheid”, zegt Wim-Jan Renkema (GroenLinks). “Een gezonde leefstijl kan corona niet voorkomen, maar kan wel de effecten van corona dempen. Ook hierom is het van cruciaal belang dat we aandacht blijven geven aan preventie”, zegt Carla Dik-Faber (ChristenUnie).

De twee partijen gaan ervan uit dat de Tweede Kamer hun voorstel steunt.