Naturalis wint museumprijs van een ton

Naturalis Biodiversity Center in Leiden heeft de BankGiro Loterij Museumprijs 2020 gewonnen en krijgt een ton om een eigen droom te verwezenlijken.

Naturalis, zowel natuurhistorisch museum als onderzoeksinstituut, gaat van het prijzengeld een professionele studio inrichten om belangstellenden van daaruit thuis en op scholen deelgenoot te maken van de eigen activiteiten. Directeur Edwin van Huis van Naturalis is blij met de prijs: “Wat geweldig dat zoveel mensen op Naturalis hebben gestemd. Bedankt! Nu kunnen we onze droom verwezenlijken en nog veel meer mensen bereiken.”

De publieksprijs, waarvoor iedereen kon meestemmen, had dit jaar als thema ‘Achter de schermen voor het voetlicht’. Welk museum weet op de beste manier ook zijn activiteiten achter de schermen over het voetlicht te brengen?, was de aan het publiek gestelde vraag.

Ruim 84.000 mensen brachten een stem uit. Daarvan was 47 procent voor het Leidse museum. Andere kanshebbers waren het Mauritshuis in Den Haag (35 procent) en Eye Filmmuseum in Amsterdam (19 procent). De drie genomineerden werden door een vakjury geselecteerd. Het winnende instituut werd verrast met de uitslag via een live-verbinding tijdens de uitzending van de 5 Uur Show.

De BankGiro Loterij Museumprijs, uitgereikt sinds 1990, is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, in samenwerking met de Museumvereniging. Vorig jaar stemden 71.024 mensen op hun favoriete museum en won Stedelijk Museum Schiedam.