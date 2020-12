Nederlandse artsen in Verenigd Koninkrijk klaar om te vaccineren

Verschillende Nederlandse artsen in het Verenigd Koninkrijk bereiden zich voor op een grootschalig vaccinatieprogramma tegen Covid-19. Toezichthouders keurden daar woensdag het vaccin van Pfizer en BioNTech goed. “In de loop van volgende week gaan we de eerste zorgmedewerkers vaccineren”, zegt hoogleraar Marcel Levi, die in Londen de baas van zeven ziekenhuizen is.

Levi legt uit dat het vaccin wat ingewikkeld hanteerbaar is, “omdat het onder hele lage temperaturen wordt opgeslagen”. Daarom gaat het vaccin eerst alleen naar ziekenhuizen. Hij verwacht begin komende week de eerste levering. “Eerst gaan we het zorgpersoneel vaccineren en daar zijn we al helemaal klaar voor.”

Dat het zorgpersoneel voorrang krijgt, is deels uit praktische overweging omdat in eerste instantie alleen vanuit ziekenhuizen gevaccineerd wordt. Ouderen en kwetsbaren zijn als tweede aan de beurt, “maar dat heeft meer voeten in de aarde” volgens Levi. Die doelgroepen kunnen minder gemakkelijk naar een ziekenhuis komen.

De kinder-kno-arts Anne Schilder, verbonden aan het University College in Londen, ziet dat er logistiek al veel voorbereid is. “Ziekenhuizen zijn al erg betrokken geweest bij de vaccinatiestudies. Daardoor is er al een infrastructuur.” Ook zijn de afgelopen maanden vaccinatiecentra ingericht.

Hoewel ziekenhuizen het vaccin eerst krijgen, ontving Marieke van Bussel, huisarts in het noordelijke Cumbria, vanochtend al informatie. “Wij staan als huisartsen klaar om het programma verder uit te rollen wanneer het beschikbaar is.” Van Bussel vindt het goed dat zorgmedewerkers voorrang krijgen, “want als zij gevaccineerd zijn, kunnen zij een veilige zorg verlenen”.