Politie heeft al 10.000 kilo meer illegaal vuurwerk afgepakt

De politie heeft dit jaar tot eind november al 44.284 kilo illegaal vuurwerk afgepakt. Dat is bijna 10.000 kilo meer dan vorig jaar om dezelfde tijd, meldt het Openbaar Ministerie woensdag in de vuurwerkbarometer, die elke week wordt gepubliceerd.

De politie let dit jaar extra scherp op de handel in illegaal vuurwerk, mede vanwege het landelijke vuurwerkverbod dat is afgekondigd vanwege de coronacrisis. Zo worden sociale mediakanalen voortdurend in de gaten gehouden. Ook advertenties op Marktplaats worden doorzocht, terwijl er met name in de grensstreek meer steekproefsgewijze controles dan anders worden gehouden. De politie heeft daar extra capaciteit voor.

In 2019 is in totaal 61.429 kilo illegaal vuurwerk onderschept. De politie trof toen de grootste hoeveelheid illegale knallers aan in de week tussen kerst en de jaarwisseling.