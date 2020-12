RIVM meldt fors meer positieve tests, aantal blijft schommelen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft flink schommelen. De afgelopen 24 uur zijn beduidend meer positieve coronatesten geregistreerd dan een dag eerder. Tussen dinsdag- en woensdagochtend heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 4942 meldingen gekregen. Een dag eerder noteerde het instituut 4063 besmettingen en dat waren er juist weer fors minder dan maandag.

Het aantal van dinsdag is iets bijgesteld, in eerste instantie had het RIVM tien meldingen meer genoteerd.

Op maandag meldde het instituut iets meer dan 4600 gevallen, zondag bijna 5600. Het aantal meldingen schommelt de laatste weken voortdurend. Veel lijn lijkt er niet meer in te zitten. Het RIVM en de GGD hebben daar geen duidelijke verklaring voor.

Het RIVM benadrukt altijd meer waarde te hechten aan weekcijfers dan aan dagkoersen. In de laatste weekrapportage, die dinsdag verscheen, meldde het instituut dat in de afgelopen week 33.949 mensen een positief testresultaat hadden gekregen. Dit aantal lag 8 procent lager dan dat van een week eerder. Een week daarvoor bedroeg de afname slechts 2 procent.

Het RIVM meldde woensdag 66 aan corona gerelateerde sterfgevallen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, tussen een sterfgeval en de registratie kan enige tijd verstrijken. Het RIVM meldde dinsdag het overlijden van 62 coronapatiƫnten.

In de grote steden testen komen nog steeds de meeste gevallen aan het licht. Van alle gemeenten had Amsterdam met 296 gevallen tussen dinsdag- en woensdagochtend de meeste positieve testresultaten, gevolgd door Rotterdam met 283 gevallen. Den Haag telde 148 nieuwe besmettingen, Tilburg 102 en Utrecht 94.