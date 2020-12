Supermarkten gaan mondkapjesplicht niet handhaven

Klanten die geen mondkapje dragen worden niet geweigerd in supermarkten. Dat bevestigt brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) na berichtgeving van De Telegraaf. Het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s zitten, riep winkeliers eerder deze week nog op om weigeraars buiten te zetten. Dat is volgens de supers in de praktijk onmogelijk.

“Het is onze plicht om mensen te wijzen op de mondkapjesplicht, maar we kunnen ze niet weigeren”, zegt een woordvoerster van het CBL. “We zoeken naar oplossingen met de klant maar mogen omwille van de privacy niet eens vragen waarom iemand geen mondkapje draagt.”

Volgens het Veiligheidsberaad moeten winkeliers klanten buiten de deur zetten die geen mondkapje dragen. Doen ze dat niet, dan zijn ze in overtreding. Maandag lieten de burgemeesters nog weten winkels eerst te zullen waarschuwen, maar er kunnen hoge boetes en sluitingen volgen.

“Het is voor ons op dit moment best onduidelijk”, aldus CBL. “Handhaven is niet aan ons en dat staat ook op de website van de Rijksoverheid.” In extreme gevallen worden boa’s ingeschakeld maar tot dusver zijn er geen incidenten geweest.

De mondkapjesplicht geldt sinds dinsdag 1 december. Iedereen die dertien jaar of ouder is, moet een mondkapje dragen in publieke binnenruimten. Mensen die het kapje niet op hebben waar het wel moet, riskeren vanaf nu een boete van 95 euro.