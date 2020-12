Ultimatum FVD-politici: referendum Baudet moet van tafel

Politici van Forum voor Democratie eisen dat het bestuur het referendum over partijboegbeeld Thierry Baudet intrekt. Statenleden dreigen het bestuur zelfs aansprakelijk te stellen als het doorgaat met de ledenraadpleging over het partijleiderschap van Baudet. Het instrument van een “bindend referendum” en de functie van “partijleider” staan allebei niet in de regels van de partij, legt fractievoorzitter Johan Almekinders uit. “En de ledenregistratie is natuurlijk een chaos.”

Bovendien “wordt er helemaal geen alternatief geboden”, zegt Almekinders na berichtgeving door NRC. “Het partijbestuur gaat van inconsequentie naar inconsequentie. Hoe kun je nou op zo’n korte termijn een referendum houden?” Statenlid Stijn Hesselink en burgerlid (iemand die een Statenfractie ondersteunt) Theo Nuijten hebben ook ondertekend. Ook de inmiddels onafhankelijke Utrechtse Statenfractie heeft een soortgelijke brief gestuurd. Zij geven het bestuur tot vrijdagmiddag de tijd om te reageren. De Utrechtse leden, waaronder senator Nicki Pouw-Verweij, eisen dat het referendum op zijn minst wordt uitgesteld en zorgvuldiger wordt ingevuld.

Als het bestuur niet voor de nacht van woensdag op donderdag bekend maakt af te zien van het referendum, “dan ligt de weg open om dit juridisch aan te vechten”, zegt Almekinders. Hij hekelt het feit dat FVD-leden volgens hem geen echte keuze hebben. Best wat FVD’ers zouden misschien liever willen dat Joost Eerdmans of Pouw-Verweij het roer zou overnemen.

Het referendum zou volgens de briefschrijvers alleen eventueel kunnen doorgaan als mensen de kans krijgen zich als tegenkandidaat te melden, het ledenbestand door een onafhankelijke accountant is vastgesteld en het zeker is dat alle FVD’ers kunnen stemmen, en alleen echte leden hun stem kunnen uitbrengen. Ook zou een notaris toezicht moeten houden en moet de partij volledige garanties geven dat de stemmen niet geopenbaard worden en dat het onmogelijk is de stemming te manipuleren.

Aan geen van deze waarborgen is voldaan, concludeert Almekinders. Met het onzorgvuldige referendum handelt het bestuur volgens hem “onrechtmatig jegens de vereniging en jegens de leden. Ik en/of andere leden kunnen dan de strafbaarheid van uw handelwijze nader onderzoeken”. Het bestuur noemde de aanstaande ledenraadpleging eerder “de enige juiste stap voorwaarts”.