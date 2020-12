Veiligheidsberaad: ook horeca moet regels naleven

De coronamaatregelen gelden niet voor niets. Als er half januari nog beperkende bepalingen gelden voor de horeca moeten de regels nageleefd worden. Handhavers zullen daar dan ook op toezien. Dat zegt de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls woensdag in een reactie op de aankondiging van horecabedrijven dat ze op 17 januari de deuren weer gaan openen, ook als dat dan nog niet mag.

“We begrijpen dat de nood hoog is bij veel horecabedrijven”, aldus Bruls, tevens burgemeester van Nijmegen. Horecazaken in zijn stad hebben zich bij de actie aangesloten, net als bedrijven in 49 andere gemeenten en regio’s. “De coronamaatregelen gelden echter voor ons allemaal, individuele burgers en ondernemers, en dus ook horecaondernemers.”

“Het is nog geen januari en we weten dus nog niet welke regels dan gelden”, aldus Bruls. Voor het half januari is zijn er nog momenten waarop het kabinet beslissingen neemt over vervolgstappen, te beginnen met volgende week dinsdag. De opstandige horecaondernemers zijn ervan overtuigd dat hun branche niet het probleem is qua coronabesmettingen. Als ze heropenen, doen ze dat binnen de coronaprotocollen die eerder zijn opgesteld voor de horecabranche.