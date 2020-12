Aantal elektrische auto’s op de weg verdubbeld naar bijna 145.000

Consumenten hebben in 2020 vaker voor een elektrische auto gekozen, onder meer vanwege een aanschafsubsidie. Dat constateert de ANWB. Het totale aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen steeg naar bijna 145.000, een verdubbeling ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit een onderzoek naar elektrisch rijden dat de ANWB al drie keer eerder uitbracht.

De positieve ontwikkeling van elektrisch rijden kent meerdere oorzaken. Zo sluit het huidige aanbod steeds beter aan bij de behoefte van de consument. Het aantal modellen in de prijsklasse tot 50.000 euro steeg van 22 naar 31. Ook nam de gemiddelde actieradius sterk toe en zijn de totale gebruikskosten inmiddels vergelijkbaar met die van een gemiddelde benzineauto.

Verder is de snellaadinfrastructuur in Nederland fors vergroot. Het aantal Nederlanders dat overweegt binnen vijf jaar een elektrische auto aan te schaffen, steeg van 20 procent naar 26 procent. Hoewel er een subsidie is voor de aanschaf van een elektrische auto, is deze nog niet voor iedereen een haalbare optie. De aanschafprijs vormt nog altijd het grootste struikelblok.

De belangrijkste reden te kiezen voor een e-auto is het milieu (60 procent) gevolgd door ‘Nooit meer tanken’ (32 procent). Mensen worden ervan weerhouden vooral door de te hoge aanschafprijs (50 procent) en de lage actieradius (30 procent).