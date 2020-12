‘Bij voldoende extra steun trekken opstandige horeca zich terug’

Als de extra steun voor de horeca voldoende is, gaat het plan van horecabedrijven om op 17 januari weer open te gaan van tafel. Dat zegt Johan de Vos, die namens de opstandige bedrijven in vijftig steden en regio’s het woord voert, in een reactie op het mogelijke steunplan van de regeringscoalitie. “Deze eerste geluiden van het kabinet zijn positief. We willen wel eerst wachten op een definitieve uitwerking van het steunpakket, voordat we onze plannen wijzigen”, aldus De Vos.

Het kabinet wil dat er honderden miljoenen euro’s extra worden uitgetrokken voor steun, onder meer aan bedrijven in sectoren die het nog steeds zwaar hebben door de coronacrisis, meldden Haagse ingewijden donderdag na berichtgeving door NOS. Bedrijven die 70 procent van hun omzet verliezen, kunnen een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten vergoed krijgen, stellen de coalitiepartijen voor. Het kabinet zou hiermee aan de slag gaan, later wordt er een officieel besluit over genomen.

“Het is een heel fijn gebaar. We krijgen weer het gevoel dat we samen door deze coronacrisis heen gaan, en dat onze oproep echt gehoord is”, reageert De Vos. “Als het steunpakket definitief is, willen we verder kijken wat we gaan doen.”

De horecabedrijven zeiden woensdag niet anders te kunnen doen dan ongehoorzaam zijn en tegen de regels in op 17 januari open te gaan, omdat ze op omvallen staan en steun vanuit de overheid uitblijft. Onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Alkmaar sloten horecabedrijven zich bij de actie aan. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht doen niet mee.