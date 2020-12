Blokhuis: vertraging in borstkankeronderzoek ‘onontkoombaar’

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) begrijpt de bezorgdheid in de Kamer over de vertraging in het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, maar zegt dat er niets anders opzit dan de maximale termijn tussen twee onderzoeken op te rekken van twee naar drie jaar.

Blokhuis maakte vorige maand bekend dat de periode tussen de onderzoeken wordt verlengd. Het streven om alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar eens per twee jaar te laten controleren op borstkanker, werd vanwege personeelstekorten al niet gehaald. Door de coronacrisis kwam het bevolkingsonderzoek zelfs enkele maanden helemaal stil te liggen, en door de huidige coronamaatregelen gaat het onderzoek langzamer dan voorheen.

Kamerlid Fleur Agema van de PVV noemde de situatie woensdag tijdens een debat in de Kamer “onacceptabel”. Ook CDA, SP, D66, PvdA en 50PLUS spraken hun zorgen uit.

Blokhuis noemt het een “moeilijk besluit”, maar stelt dat het “onontkoombaar” is. Het opleiden van meer personeel om de screenings uit te voeren, kost tijd. “Het personeelsbestand is op zijn vroegst in 2023 op oorlogssterkte”, aldus de staatssecretaris.

Hij tekent erbij aan dat het door de coronacrisis ook langer zou kunnen duren. “Als het personeelsbestand op volle sterkte is dan kunnen we de achterstanden inhalen om zo snel mogelijk terug te gaan naar een interval van twee jaar, maar “er zijn te veel onzekerheden om nu te kunnen voorspellen wanneer dat lukt”.