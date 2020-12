Componist Louis Andriessen ernstig ziek

Componist Louis Andriessen (81) lijdt aan dementie, vertelt zijn echtgenote in de NRC. Hij verblijft sinds maart in een zorginstelling waar hij dagelijks improviseert aan de vleugel in de gezamenlijke ruimte.

Het componeren gaat niet meer, meldt de krant. Zijn laatste werk is May voor koor en orkest, op fragmenten uit Gorters Mei. Zaterdag brengen het Orkest van de Achttiende Eeuw en Cappella Amsterdam het in het Concertgebouw in première. De uitvoering is live te zien op de website van NPO Radio 4.

In januari verslechterde Andriessens situatie opeens snel. Hij bleek een combinatie van Alzheimer en vasculaire dementie te hebben. “Het is nooit een geheim geweest dat Louis ziek is, maar hoe en wanneer zeg je zoiets?” aldus zijn echtgenote Monica Germino in de krant. “Ik hoop dat openheid helpt. Dementie is een wrede ziekte die veel mensen treft. We moeten erover kunnen praten.”

De première van May leek haar het juiste moment om naar buiten te treden met de ziekte van Andriessen.