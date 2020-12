Deelscooter en deelauto reserveren via één NS-app

Mensen die hun treinreis willen combineren met een ritje per deelscooter of deelauto kunnen daarvoor vanaf deze donderdag terecht in één app, de zogenoemde NS Lab-app. Het gaat om elektrische auto’s en elektrische scooters die een reiziger kort voor gebruik kan reserveren.

In de NS Lab-app, een app waarin het vervoersbedrijf nieuwe initiatieven onderbrengt, kan een gebruiker bekijken of een scooter of auto beschikbaar is en deze vervolgens vastleggen. De definitieve reservering en betaling verloopt nog wel via de apps van aanbieders van de voertuigen, Go Sharing, Check en SIXT. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst allemaal ook in de app van de NS kan.

In de proefperiode, die duurt tot 30 juni volgend jaar, kunnen reizigers bij wijze van promotie een scooter gratis gebruiken voor de duur van een half uur. Die dertig minuten mogen wel verdeeld worden over meerdere ritten. Ook kunnen ze eenmalig korting krijgen op een deelauto.

De kosten van het gebruik van een scooter of auto liggen ergens tussen de 19 en 30 cent per minuut. Een reiziger gebruikt de scooter of auto voor zijn eigen reisdoel en laat het voertuig vervolgens ergens achter. Dat moet wel binnen het servicegebied van de aanbieder zijn.

Op het gebied van deelauto’s werkt de NS ook al samen met Greenwheels en Amber.