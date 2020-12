Fractie minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is donderdag een fractie verder gedaald. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1595 coronapatiënten. Dat zijn er 11 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 458 op de intensivecareafdelingen, 17 minder dan een dag eerder. De overige 1137 opgenomen mensen met de ziekte liggen op verpleegafdelingen, waar het aantal coronapatiënten met zes toenam.

Vanwege de aanhoudende drukte zijn het afgelopen etmaal 17 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, waarvan 4 ic-patiënten.

In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag liggen nog altijd veel mensen die het coronavirus hebben opgelopen in het ziekenhuis.