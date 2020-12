GL en VVD: produceer medicijnen dichter bij huis

Europese farmaceuten zouden weer meer op Europese bodem moeten produceren, in plaats van in lagelonenlanden zoals India. Om dat te regelen zou de productielocatie een rol moeten gaan spelen in de aanbesteding, vinden GroenLinks en VVD. Ze roepen het kabinet op te onderzoeken of dit mogelijk is.

Veel medicijnen en medische hulpmiddelen worden in China en India gemaakt, door de “eenzijdige focus op prijs in aanbestedingen”, stellen GL en VVD. Toen de coronacrisis eerder dit jaar losbarstte, kwamen de productie en het vervoer van deze dingen stil te liggen. Daar willen de liberale regeringspartij VVD en de linkse oppositiepartij GL verandering in brengen, door de locatie van de fabriek als een van de criteria mee te nemen in aanbestedingen.

De partijen erkennen dat het verplaatsen van de productie naar Europa gevolgen zou hebben voor de prijs van medicijnen, omdat de lonen hier hoger liggen en er strengere eisen op het gebied van duurzaamheid bestaan.

De partijen richten zich nu alleen op medicijnen, omdat het productieproces van medische hulpmiddelen een stuk ingewikkelder is. Daarbij gaat het vaak om veel verschillende onderdelen, die op allerlei verschillende plekken worden vervaardigd, zegt VVD-Kamerlid Hayke Veldman in een toelichting.