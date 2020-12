KHN hoopt dat geruchten extra steun kloppen

Koninklijke Horeca Nederland noemt het positief dat de regeringscoalitie naar verluidt honderden miljoenen euro’s extra wil uittrekken voor steun voor sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, zoals de horeca. “De berichtgeving is wel in lijn met onze gesprekken, we hopen dat het klopt”, aldus de brancheorganisatie.

Ondernemers hebben volgens KHN snel behoefte aan geld op de bankrekening en duidelijkheid over wanneer ze weer open mogen. Volgens Haagse bronnen zouden bedrijven die 70 procent van hun omzet verliezen, een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten vergoed krijgen, stellen de coalitiepartijen voor. De afbouw van de coronasteunpakketten – die was voorzien vanaf januari – gaat echt van tafel. Dat betekent dat bijvoorbeeld de loonkostenvergoeding niet omlaag gaat, en bedrijven die omzetverlies lijden hier sneller voor in aanmerking komen.

Ondanks de positieve geluiden houdt KHN maandag een actiedag om aandacht te vragen voor het lot van de horecaondernemers. Volgens de branchevereniging moet er aanvullende steun en toekomstperspectief komen anders gaat meer dan de helft van de sector op korte termijn failliet. Honderdduizenden mensen zouden dan zonder baan komen te zitten.