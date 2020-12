‘Mannen maken nog steeds dienst uit in colleges’

De functie van burgemeester en wethouders in de gemeenten wordt vooral bekleed door mannen. In 120 van de 355 gemeenten is nog nooit een vrouwelijke burgemeester benoemd. In totaal 103 gemeenten hebben uitsluitend mannelijke wethouders. Dat blijkt uit onderzoek van De Collegetafel in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Volgens het onderzoek zijn in vrijwel al mannenbolwerken de lokale en christelijke partijen dominant en zijn het vrijwel allemaal gemeenten op het platteland, op afstand van de stad. Een deel van de lokale partijen vinden vrouwelijke bestuurders niet iets om naar te streven.

Vijf gemeenten met een geschiedenis van meer dan tweehonderd jaar hadden volgens het onderzoek nog nooit een vrouwelijke wethouder of burgemeester. Dat zijn Druten, Loon op Zand, Mill & St. Hubert, Staphorst en Woensdrecht. In het gefuseerde Alphen aan den Rijn, Beek, Druten, Leudal en Loon op Zand was er nooit een vrouwelijke wethouder.

Het aantal vrouwelijke burgemeesters is wel gestegen naar 85. Dat is zo’n 24 procent van het totaal.