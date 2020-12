Premier Mark Rutte is dit weekend te gast in Linda’s Wintermaand. Het programma is zondagavond te zien bij SBS, heeft een woordvoerder donderdag gemeld.

In het programma ontvangt Linda de Mol gasten die over het afgelopen jaar praten. De opnames zijn al gemaakt. Volgens De Mol was de premier “erg open” tijdens het gesprek.

Behalve Mark Rutte is zondag ook Floortje Dessing te gast.