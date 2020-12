OM eist weer boete en taakstraf van 100 uur tegen Marco Kroon

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een taakstraf van 100 uur geëist en een boete van 120 euro tegen Marco Kroon. De bekende oorlogsveteraan staat donderdag terecht voor de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem. Hij moet zich verantwoorden voor wildplassen tijdens het carnaval van 2019 in Den Bosch, waarna hij een agent een kopstoot zou hebben gegeven.

Voor de kopstoot en het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente werd Kroon eind vorig jaar veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. De aanklager in hoger beroep, de advocaat-generaal, volgt in haar strafeis het vonnis van de rechtbank.

Voor het wildplassen zelf kreeg Kroon afgelopen voorjaar een voorwaardelijke boete van 140 euro. Het OM eist in het door Kroon ingestelde hoger beroep toch een onvoorwaardelijke boete. Volgens het OM waren er voldoende toiletten in de buurt waar Kroon gebruik van had kunnen maken. De verdediging betwist dit.

Het OM reageerde kritisch op het rapport van Kroons psycholoog Jan Ambaum, waarin staat dat de veteraan lijdt aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Volgens het OM is de door Kroon meegenomen deskundige geen forensisch psycholoog die het gedrag van Kroon kan verklaren in een gedragskundige rapportage. De kopstoot kan verdachte wel degelijk worden toegerekend, redeneert het OM. “Het was bovendien carnaval, geen oorlogssituatie.”

Ambaum vertelde dat Kroon psychisch zeer gebukt gaat onder de eerdere veroordeling voor zedenschennis. Het vonnis van de militaire rechtbank heeft hij ervaren als een desillusie, vertelde zijn behandelaar. “Kroon kan niet lager zinken dan een dergelijke veroordeling te krijgen. Dat geeft een laag zelfbeeld, een inwendig conflict.”

Een van de advocaten van Kroon betoogde tijdens het pleidooi dat er voor mensen met blaasproblemen veel te weinig toiletvoorzieningen zijn in het centrum van Den Bosch, zeker met carnaval. Bovendien had de gemeente een straat in de binnenstad afgesloten, waardoor Kroon niet op tijd bij de dichtstbijzijnde toiletwagen kon komen.

De zitting gaat in de middag verder met het pleidooi van advocaat Geert-Jan Knoops.