RIVM kan nog niet inschatten wanneer coronavaccinatie begint

Het is nog niet duidelijk of het gaat lukken om al in de week van 4 januari te beginnen met de vaccinaties tegen het coronavirus. “Het is ambitieus, alles is erop gericht om dan te starten, maar er is nog zo veel onzeker. Ik kan niet inschatten of het haalbaar is, maar ik kan ook niet inschatten of het niet haalbaar is”, zegt Jaap van Delden, programmadirecteur voor de coronavaccinaties bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei dinsdag dat de voorbereidingen erop gericht zijn om in de week van 4 januari de eerste mensen in te enten. Dat hangt wel af van het oordeel van de Europese toezichthouder voor medicijnen. Die beslist uiterlijk eind december of het kandidaat-vaccin van Pfizer en BioNTech voldoet, waarna de Europese Commissie binnen enkele dagen moet beslissen of het middel op de markt wordt toegelaten. In de loop van januari komt de toezichthouder met een oordeel over een ander mogelijk coronavaccin, van Moderna.