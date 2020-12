RIVM praat met huisartsen over vaccinbevoorrading

Huisartsen krijgen mogelijk kleinere hoeveelheden coronavaccins geleverd, wat betekent dat ze vaker bevoorraad moeten worden. Dat is een optie waarover het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) overlegt, zegt Jaap van Delden, die de aankomende coronavaccinaties voorbereidt.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) had woensdag betwijfeld of huisartsenpraktijken wel de geschikte plek zijn voor het kandidaat-vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat middel moet bewaard worden bij temperaturen van 70 tot 80 graden onder nul. Bovendien is het verpakt in grote hoeveelheden.

“Waar de LHV gelijk in heeft, is dat het niet mogelijk is om bij elke praktijk een opslag van 80 graden onder nul te zetten. Dat is niet handig. Tegelijk is het ook zo dat het vaccin bij hogere temperaturen bewaard kan worden, maar dan blijft het veel minder lang goed”, aldus Van Delden. Daarom praat het RIVM volgens hem met onder meer huisartsen, bedrijfsartsen en gezondheidsdiensten om uit te zoeken wat de goede middenweg is.