Wisselende reacties op eerdere sluiting winkels Rotterdam

De beslissing van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb om winkels in het centrum van de stad vrijdag, een dag voor Sinterklaas, en volgende week vrijdag om 18.00 uur te sluiten, zorgt voor wisselende reacties. Vakbond FNV is blij. Winkeliersorganisatie INretail zet vraagtekens bij de stap die wordt gezet, ook omdat er geen duidelijkheid is over eventuele compensatie.

Met de sluiting wil Aboutaleb grote drukte in coronatijd voorkomen zoals die afgelopen vrijdag op Black Friday te zien was. De maatregel moet mensen aansporen om op een eerder tijdstip op de dag hun inkopen te doen. Op Black Friday moesten de winkels ook al eerder dicht vanwege de drukte.

Volgens de winkeliersvereniging INretail zouden de winkels juist langer open moeten zijn, om de drukte beter te kunnen spreiden. Verder wijst de winkeliersorganisatie erop dat het een Rotterdams probleem lijkt te zijn, omdat elders geen ingrepen werden gedaan.

FNV noemt het “heel goed” dat Aboutaleb deze maatregel neemt. De vakbond pleit al langer voor “normale winkeltijden” rond de feestdagen. “De veiligheid van winkelmedewerkers mag niet in het geding komen door grote drukte. De excessieve koopfestijnen zoals BlackFriday en Tweede Kerstdag kunnen we dit jaar beter overslaan”, zo klinkt het. FNV deed eerder deze week een oproep aan het Veiligheidsberaad en noemt het goed dat hieraan gehoor gegeven wordt.

INretail stelt dat gemeenten, voor zover bekend, nog geen compensatieregelingen hebben getroffen voor dit soort gevallen, anders dan de landelijke coronaregelingen. Aboutaleb zou volgens INretail eerder wel al opgeroepen hebben tot compensatie van gedupeerde ondernemers. De winkeliersorganisatie schuift dinsdag ook aan bij overleg met de gemeente over de situatie in Rotterdam en hoe te handelen in aanloop naar de feestdagen.

INretail noemde de ingrepen die nodig waren op Black Friday eerder verschrikkelijk jammer, maar ook begrijpelijk. De vereniging stelde dat de ondernemers en gemeenten er alles aan doen om de winkelstromen in de feestdagenperiode te spreiden.