Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen stijgt licht

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vrijdag licht gestegen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1625 coronapatiënten. Dat zijn er dertig meer dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 473 op de intensivecareafdelingen, vijftien meer dan een dag eerder. De overige 1152 patiënten met de ziekte liggen op verpleegafdelingen, waar het aantal coronapatiënten ook met vijftien toenam.

Het afgelopen etmaal werden er vijftien patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, waarvan drie ic-patiënten.