Aantal sterfgevallen neemt toe na drie weken daling

Onderzoekers van het statistiekbureau CBS zagen het aantal sterfgevallen vorige week weer toenemen, volgend op drie weken van daling. Het is nu al tien weken zo dat er meer mensen overlijden dan gebruikelijk was in dezelfde periode in de jaren hiervoor. Dat komt hoogstwaarschijnlijk vanwege het coronavirus.

Vorige week overleden naar schatting 3450 mensen. Dat zijn er 150 meer dan een week eerder en 400 meer dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Het aantal sterfgevallen ging in andere jaren ook wel omhoog in de winter, maar niet zoveel als nu. De statistici verwachten dat dit komt door de uitbraak van het coronavirus. Maar dat kunnen ze nog niet met zekerheid vaststellen, omdat ze nog niet weten waaraan die mensen zijn overleden.

Tot nu toe zijn tijdens de tweede golf minder mensen overleden dan tijdens de eerste. In de eerste tien weken van de tweede golf overleden 4300 meer mensen dan gewoonlijk. Tijdens de eerste golf lag deze zogenoemde oversterfte dubbel zo hoog.

Volgens het CBS neemt het aantal overlijdens in alle leeftijdsgroepen toe, maar vooral bij ouderen.