Baudet staat ‘open voor gesprekken met twijfelaars’

Oprichter van Forum voor Democratie Thierry Baudet is blij met de “overweldigende uitslag” van het referendum over zijn positie. Hij wil graag door met zijn partij en richt zich op de verkiezingen. “We nemen afscheid van hen die zich niet in mijn lijn kunnen vinden, maar we blijven openstaan voor verzoenende gesprekken met twijfelaars”, zegt Baudet in een statement.

Die twijfelaars zijn er genoeg. Het hoogoplopende conflict in de partij zorgde voor een tweedeling onder FVD-kopstukken, waarna een aantal prominente leden de partij verliet. Om de ruzie te beslechten, hield de partij een referendum over het leiderschap van Baudet, hoewel dit instrument niet in de partijregels staat.

Baudet won vrijdag met 76 procent van de stemmen. Maar ook binnen de partij is veel weerstand tegen het referendum en het optreden van de partijtop.

Baudet dankt “alle leden en alle mensen die me de afgelopen tijd hebben gesteund. Wat een eer om in deze tijd te leven en te strijden.”