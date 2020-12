Bredanaar krijgt 20 jaar cel en tbs voor brandmoord garagehouder

De rechtbank in Breda heeft vrijdag twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging gegeven aan de 52-jarige Bredanaar Janie H. vanwege moord. Hij heeft op 8 april vorig jaar in Breda de 49-jarige garagehouder Ger van Zundert gedood door hem in brand te steken.

Van Zundert werd voor de moord op een stoel vastgebonden, mishandeld en zijn ogen werden afgeplakt. Dat gebeurde nog door twee handlangers, die vooralsnog spoorloos zijn. Daarna kwam H. de garage binnen, haalde de tape van Van Zunderts ogen en zei dat hij hem in brand ging steken. Hij besprenkelde het slachtoffer met wasbenzine en stak hem in brand, terwijl hij ernaast een biertje dronk en een sigaretje rookte.

De rechtbank zei: “Deze brandmoord verdient zonder meer het predicaat sadistisch.’’

De opgelegde straf was ook door de officier van justitie geëist.