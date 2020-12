CBD populaire pijnbestrijder bij het verzachten van zenuwpijn

Een van de populairste pijnbestrijders die vooralsnog niet behoren tot de categorie van geneesmiddelen is CBD. Dit voedingssupplement is een extract van de cannabisplant maar dan zonder de psychedelische stof THC in. CBD werkt ontstekingsremmend en helpt de oorzaak van pijn te bestrijden op de lange termijn. Het is dus geen acute pijnstiller maar wel geliefd bij patiënten die lijden aan chronische pijn en af willen van zware medicatie zoals antidepressiva. Het gewenste effect bekomen, gebeurt niet vanzelf. De werking verschilt van mens tot mens. Het is soms zoeken naar de juiste dosis.

Verkrijgbaar als olie, in capsules of als zalf

Net zoals marihuana kan je CBD ook roken maar het hoeft niet. Het is zelfs minder interessant omdat de inname van CBD de juiste dosis vereist, die verschilt per patiënt. De ideale dosis vinden is een zoekproces waar men begint met lage dosissen en langzaamaan opbouwt tot het gewenste resultaat bereikt is. CBD capsules zijn het nauwkeurigst omdat alles al afgemeten is op voorhand en de patiënt de dosis niet kan beïnvloeden door bijvoorbeeld onhandigheid of verkeerd gebruik. De capsules zijn smaakloos, geurloos en veel discreter dan de CBD-olie die je op je tong laat druppelen. Het effect komt wel trager op gang maar houdt doorgaans langer aan, gemiddeld 6 tot 8 uur. Op deze website vind je alles over CBD capsules: https://www.cibdol.nl/cbd-capsules. Behalve als olie en capsules bestaat CBD ook als zalf, bestemd om spier- en gewrichtspijn te bestrijden.

Geschikt voor de behandeling van zenuwpijnen

Als pijnbestrijder helpt CBD het best bij het verzachten van zenuwpijn. Dat is een aandoening waarbij een of meerdere zenuwen beschadigd zijn. De bekendste voorbeelden zijn een hernia en diabetes. Deze pijn is chronisch en uit zich via tintelingen, een branderig gevoel, prikkelingen en aanrakingspijn. In de meeste gevallen zal de arts een medicijn voorschrijven dat deze pijn stilt of de zenuw blokkeert. Het gaat dan om antidepressiva en medicijnen ter behandeling van epilepsie. Zware kost dus en niet zelden vertonen ze ernstige bijwerkingen. CBD kan dan soelaas bieden omdat het niet verslavend is en amper bijwerkingen kent.

Geliefd bij sporters als natuurlijke spierverslapper

Ook atleten zijn enthousiast over CBD. Het verlicht de spierpijn. De spieren kunnen om verschillende redenen pijn toen maar bij een sporter is dat omdat hij ze overmatig belast. De endocannabinoïden die ons lichaam zelf produceert, zijn dan niet voldoende om de spieren te kalmeren. CBD voegt er nog extra aan toe. De toevoer van endocannabinoïden verhoogt en de spieren ontspannen. Omwille van hun ontstekingsremmende functie is CBD geschikt voor onder andere vechtsporters om in te nemen na een training of gevecht. CBD valt niet onder de opiaten. Toch kan het sporen van THC bevatten. Neem het dus niet voor een belangrijke wedstrijd.

Onduidelijkheid over de werking

Of CBD nu wel of niet werkt, daarover bestaat geen eensgezindheid. Het is niet schadelijk maar bij sommige gebruikers heeft het te weinig of geen effect. Hoe dat komt, weten we niet. Iedereen reageert anders op voedingssupplementen. CBD gebruiken doe je niet om eens uit te testen maar plan je voor een langere periode in. Is er na drie weken nog geen effect, dan kan men de dosis verhogen en opnieuw drie weken proberen tot het gewenste resultaat wordt bereikt.