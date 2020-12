FVD-politici beraden zich op toekomst na winst Baudet

Verschillende Provinciale Statenfracties van Forum voor Democratie gaan in beraad over de toekomst. Of ze zich afsplitsen nadat Thierry Baudet een omstreden referendum heeft gewonnen over zijn positie in de partij, is nog van veel afdelingen onduidelijk.

De FVD-fractie in Noord-Brabant wil in “goed overleg bepalen in hoeverre wij de gevolgen zien van de uitslag”. De Statenleden willen hun werk doorzetten, maar onder welke vlag blijft nog onduidelijk. Uiterlijk eind volgende week belooft de fractie hierover meer te vertellen.

Matthijs Sandmann, voorzitter van Zuid-Holland, feliciteert Baudet op Twitter, nadat die meer dan 76 procent van de stemmen had gekregen. “23 procent van 37.000 stemmers zijn meer dan 8500 potentiĆ«le leden voor een nieuwe brede volkspartij. Dat zou een goede start zijn!” schrijft hij er wel bij. De Zuid-Hollandse fractieleider zei eerder dat hij, met een meerderheid van de FVD-Statenleden in zijn provincie, het liefst verder wil zonder Baudet als leider.

De Utrechtse fractie had zich al afgesplitst. De Overijsselse FVD’ers zijn verdeeld. Fractievoorzitter Johan Almekinders voert het verzet tegen het referendum aan, maar een ander fractielid, voor Forum werkzaam in de Tweede Kamer, is juist een aanhanger van Baudet. Het gaat om Andreas Bakir, die vrijdag sprak van een “LANDSLIDE VICTORY” voor Baudet.

Wat de Friese fractie gaat doen, is nog onduidelijk. Vorige week zei de fractievoorzitter Maarten Goudzwaard op te stappen als Baudet het referendum wint. De overige Statenleden in Friesland zijn terughoudender.