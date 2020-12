Gebied rond Tiel al in steentijd bewoond

Het gebied rond Tiel was al in de steentijd bewoond. De oorspronkelijke bewoners trokken rond het begin van onze jaartelling weg na een grote overstroming. Ze sloegen in die tijd daarnaast op de vlucht voor de Romeinen, die hun legerplaatsen bij Tiel vulden met bevriende stammen. Dat concluderen archeologen, die jarenlang onderzoek hebben gedaan naar de vele vondsten die zijn gedaan bij een van de grootste opgravingen ooit in Nederland.

Vijf verschillende archeologische bureaus gingen in 2016 bij het huidige bedrijventerrein Medel in Tiel aan de slag. Dat bedrijvenpark wordt uitgebreid, maar de gemeente en provincie Gelderland vermoedden al dat er archeologische resten te vinden zouden zijn. In 2017 bleek het gebied een van de rijkste vindplaatsen van Nederland te zijn, aldus de gemeente Tiel. Sindsdien zijn de duizenden aangetroffen voorwerpen, botten en bodemresten geanalyseerd.

De onderzoekers denken dat Medel door de Romeinen werd gebruikt als plaats voor een tijdelijk legerkamp. Die kampen zijn in Nederland vrijwel onbekend. Bij Medel zijn waarschijnlijk meerdere van dergelijke kampen geweest, blijkt uit de vondsten. De kampen dienden als tijdelijke versterking van de grens en als bewaking van de Romeinse handelsroutes.

Er zijn onder meer twee grafvelden gevonden, waarin tientallen mensen zijn begraven. Daar zijn ook 2500 bronzen voorwerpen gevonden, zoals mantelspelden, ringen, lampen en een wijnzeef. Een zeer bijzondere vondst is een bronzen balsamarium, een zalfpotje. Dat potje en een beeld van de god Jupiter worden nog nader onderzocht.