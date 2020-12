Grapperhaus neemt dreiging advocaten Nabil B. ‘zeer serieus’

Minister Ferd Grapperhaus neemt de dreiging rond de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo zeer serieus. De minister van Justitie en Veiligheid zegt vrijdag verder niet inhoudelijk te kunnen ingaan op berichtgeving van De Telegraaf, die meldt dat raadsmannen Peter Schouten en Onno de Jong door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zouden zijn gewaarschuwd dat hun levens gevaar lopen.

Volgens De Telegraaf staan de opvolgers van advocaat Derk Wiersum, die op 18 september vorig jaar bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert werd doodgeschoten, samen met Peter R. de Vries op een dodenlijst. Grapperhaus noemt dit “geen term van de NCTV”, maar wil verder niet op details ingaan. Hij zegt wel dat de NCTV er “stevig in zit.”

“De Tweede Kamer wordt er vertrouwelijk over geïnformeerd. Ik neem het zeer serieus. Criminelen worden steeds gevaarlijker en deinzen nergens voor terug”, zei Grapperhaus voor aanvang van de ministerraad.

Een woordvoerster van de NCTV, laat vrijdag weten niet inhoudelijk te kunnen reageren.

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp vindt dinsdag opnieuw een tussentijdse zitting plaats in de zaak tegen de drie verdachten van de moord op Wiersum. De 44-jarige Wiersum was een van de advocaten van de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is.