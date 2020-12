Grapperhaus noemt bedreiging OMT-leden ‘schandalig’

Minister Ferd Grapperhaus vindt het “schandalig” dat leden van het Outbreak Management Team (OMT) worden bedreigd. Hij benadrukt dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dit soort zaken goed in beeld heeft.

Als minister van Justitie en Veiligheid wordt Grapperhaus op de hoogte gehouden van de bedreigingen, maar inhoudelijk kan hij er verder niks over zeggen. Hij wijst erop dat er extra geld beschikbaar is – 55 miljoen euro per jaar – voor de beveiliging van bijvoorbeeld advocaten, rechters en journalisten.

Het is “buitengewoon” slecht dat dat voor de wetenschappers van het OMT nu ook nodig is, aldus Grapperhaus. “Ze leggen in tv-programma’s op een goed, begrijpelijk niveau uit wat er speelt. Het is schandalig dat dit gebeurt. We zetten in op veiligheid, laat dat heel duidelijk zijn.”

Minister en D66-leider Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) schrijft op Twitter intimidatie en bedreiging van wetenschappers afschuwelijk te vinden. “Dit zijn mensen die hun kennis ter beschikking stellen aan ons allemaal en die ons helpen het coronavirus te bestrijden. We moeten deze mensen juist dankbaar zijn.”