Illustrator Waldemar Post (84) overleden

Illustrator Waldemar Post is donderdag op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Volkskrant, waar Post vijftig jaar werkte als illustrator en artdirector.

De tekenaar had coronaklachten en belandde in het ziekenhuis. “Drie weken geleden mankeerde hij nog niets. Hij was top. Toen was er corona en was hij een week thuis. Het leek wel mee te vallen. Maar daarna kwam hij in het ziekenhuis aan de zuurstof. Er zijn geen woorden voor”, zegt zijn vrouw tegen de krant.

Post begon in 1957 bij de Volkskrant. Ook tekende hij voor HP/De Tijd, Opzij, Vrij Nederland, Avenue en Playboy en ontwierp hij onder meer theateraffiches, boekillustraties en boekomslagen. Zijn werk werd vorig jaar nog tentoongesteld in Den Haag.