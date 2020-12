Ministerie in de fout: meer scholen om corona dicht dan gemeld

In de maand november zijn niet 53 basis- en middelbare scholen tijdelijk gesloten, maar 84. Het ministerie van Onderwijs heeft donderdag foute aantallen naar buiten gebracht.

Het ministerie vindt dat “de gegevens niet veel verschillen”. Toch “hechten wij eraan de cijfers alsnog te delen”, schrijft het departement in een nieuw persbericht. Het gaat in totaal om 44 basisscholen in plaats van 28 en 40 middelbare scholen in plaats van 25. Dat is respectievelijk 0,6 en 2,4 procent van het totale aantal vestigingen.

De 53 schoolsluitingen die het ministerie eerder meldde, zijn de cijfers van alleen 30 november, in plaats van de hele maand. De informatie werd wel correct gedeeld met de Tweede Kamer.

De Onderwijsinspectie houdt het aantal schoolsluitingen bij via een meldpunt, dat pas op 15 oktober openging. Daarom zijn er geen cijfers van voor november beschikbaar. Voortaan komen er maandelijks rapportages hierover.

GGD’en kunnen scholen sluiten als er een corona-uitbraak heerst. Schoollocaties kunnen hier ook zelf voor kiezen. Zij hoeven dit niet te melden bij de Onderwijsinspectie.