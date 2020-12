NS stopt met verkoop tabak bij AH To Go op stations

Vanaf 1 januari zijn er in de AH To Go-winkels op de treinstations geen sigaretten, shag en sigaren meer te koop, meldt de NS. Het spoorbedrijf vindt de tabaksverkoop niet meer passen in de stationswinkels. In april was al een eind gemaakt aan de verkoop van rookwaren in de eigen NS-winkels Kiosk en StationsHuiskamer.

“Even een sigaretje opsteken in de trein behoort al sinds 2004 tot het verleden. We kunnen ons nu niet eens meer voorstellen dat je rookt in de trein”, zegt Anneke de Vries, directeur stations en lid van de raad van bestuur. “Wij vinden dat sigaretten ook niet meer thuishoren in onze stationswinkels. Stoppen met de verkoop van tabak zien wij als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo willen wij bijdragen aan een rookvrije generatie.”

De NS wil dat op het station uiteindelijk helemaal geen tabaks- of aanverwante producten meer te krijgen zijn en voert hierover gesprekken met huurders. Ook sluit NS geen nieuwe contracten meer met huurders die rookwaren op het station willen aanbieden.

Sinds 1 oktober zijn alle stations en perrons rookvrij. ProRail en NS hebben de laatste ‘rookpaal’ aan het Spoorwegmuseum geschonken.