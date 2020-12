Ongehoord Nederland heeft 50.000 leden

Ongehoord Nederland is de tweede aspirant-omroep die naar eigen zeggen de grens van 50.000 leden is gepasseerd. De omroep heeft daarmee het benodigde aantal leden behaald om toe te kunnen treden tot het publieke bestel.

“OmroepON gaat naar Hilversum. Dank aan alle leden en vrijwilligers. Zonder u was het nooit gelukt”, reageert oprichter Arnold Karskens verheugd op Twitter.

Vorige maand werd bekend dat ook Omroep ZWART, opgericht door Akwasi en Gianni Grot, 50.000 leden heeft.

Dat betekent nog niet dat deze omroepen ook daadwerkelijk een plekje krijgen bij de NPO. Het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur moeten nog controleren of de aspirant-omroepen inderdaad zoveel leden hebben en of die allemaal daadwerkelijk contributie betalen. Daarna geven ze advies aan de minister van Media of de aspirant-omroep een toegevoegde waarde heeft in het publieke bestel. Dit is een basisvoorwaarde voor nieuwe omroepen die aan het bestel worden toegevoegd.