Peter R. de Vries: dreiging kwam eerst bij ons binnen

De dreiging rond de advocaten van kroongetuige Nabil B. en rond zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries, kwam in eerste instantie bij henzelf binnen. Zo’n 2,5 maanden geleden. Dat zei Peter R. de Vries, tevens misdaadverslaggever, vrijdag in het tv-programma BEAU.

“Ik kan niet zeggen hoe of wat, maar dat verhaal is bij ons binnengekomen. Wij vonden het er nijdig, serieus uitzien. We hebben bevoegde instanties daarover ge├»nformeerd en gezegd: kijk daar eens naar.”

Later hoorden de advocaten en De Vries van de NCTV dat de door hen ontvangen info bevestigd kon worden. “Maar als je dan aan ze vraagt hoe dat precies zit, dan krijg je niets te horen”, aldus De Vries over de NCTV.

Hij noemt dat een “onvolkomenheid”. “Wij zijn geen boefies uit het milieu. Er zitten twee advocaten met beroepsgeheim en ik hak ook al veertig jaar met dat bijltje. Dan kun je het niet maken om te zeggen; we informeren je niet.”

Een gesprek dat Peter R. de Vries en de twee advocaten, Peter Schouten en Onno de Jong, hadden met de NCTV verliep dan ook met een “pittige, ruzie-achtige” sfeer, zei De Vries.

Eerder vrijdag meldde De Telegraaf dat de advocaten en De Vries gevaar lopen wegens hun rol in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, die volgens het OM behoren tot de Mocro-maffia.