Politie zoekt zwarte lijsten tippelzones in coldcaseonderzoek

De politie is in het coldcaseonderzoek naar de 27 jaar geleden vermoorde prostituee Judit Nyari op zoek naar informatie uit zwarte lijsten van de tippelzones in Utrecht en Amsterdam uit de jaren negentig. Via zulke lijsten waarschuwden prostituees elkaar voor gevaarlijke klanten. Ook zoekt de politie naar informatie over zogenaamde weldoeners uit die periode, meldt de politie vrijdag.

De 25-jarige Amsterdamse Nyari werkte op de tippelzones in Amsterdam en Utrecht. Op 1 december 1993 verdween ze. Vijf dagen later werd ze dood teruggevonden in Dronten. Haar keel was doorgesneden. Daarmee werd zij een van de tientallen prostituees die in de jaren tachtig en negentig in Nederland zijn vermoord.

De zaak kwam afgelopen jaar geregeld in de publiciteit, vanwege een podcastserie die de politie erover maakt. In de serie vertellen bekenden van Nyari, politiemensen en hulpverleners over het leven en de dood van het slachtoffer. In de vijfde aflevering schetsen twee kenners van de tippelzones van destijds een beeld van de dagelijkse praktijk in de straatprostitutie van destijds. Volgens zuster Bernadette, die toen een huiskamerproject runde voor prostituees in Amsterdam, gingen er zwarte lijsten rond onder de prostituees, met daarop mannen die volgens de vrouwen levensgevaarlijk waren. De vrouwen waarschuwden elkaar met een briefje op een prikbord met de omschrijving van een klant. De politie hoopt dat mensen zich nu nog specifieke informatie hierover herinneren.

Ook was er een tweede type klant, de zogenaamde weldoener. Deze mannen palmden prostituees in met een slaapplek, waarvoor met seks moest worden betaald. Sommige van deze mannen zouden de vrouwen vervolgens als hun bezit hebben geclaimd.