Samenscholingsverbod en gedragsaanwijzingen in Urk

Tien mensen die in de afgelopen weekeinden betrokken zouden zijn geweest bij rellen in Urk, hebben voor de komende weekenden een gedragsaanwijzing gekregen. Ze moeten op vrijdag- en zaterdagavond thuisblijven. Het Openbaar Ministerie beslist later of deze tien worden vervolgd voor hun gedrag op straat.

In Urk geldt komend weekend ook een samenscholingsverbod voor meer dan vier personen. Een deel van de gemeente is aangewezen als veiligheidsrisicogebied met cameratoezicht, aldus burgemeester Cees van den Bos vrijdag. Er zijn volgens hem aanwijzingen dat er de komende dagen weer rekening gehouden moet worden met verstoringen van de openbare orde.

Afgelopen weekend waren er ook extra maatregelen genomen in Urk, maar toen liep het toch weer uit de hand. De politie arresteerde tien mensen voor geweld en gooien met zwaar vuurwerk.