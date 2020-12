Slag om de Schelde krijgt grote coronaproof première in Zeeland

Het Nederlandse oorlogsepos De Slag om de Schelde beleeft op maandag 14 december op bijzondere wijze zijn wereldpremière in Vlissingen. Bioscoop CineCity vertoont dan als eerste bioscoop de hele dag de film in alle zalen. Met ruim dertig vertoningen verspreid over de dag hebben de makers toch een manier gevonden om de film in coronatijd groots in première te laten gaan.

Hoofdrolspelers Gijs Blom en Susan Radder, regisseur Matthijs van Heijningen, scenarist Paula van der Oest en producenten Alain de Levita en Mark van Eeuwen zijn bij de vertoningen aanwezig. Producent Levitate Film en distributeur September Film hebben gekozen voor een grote première in Vlissingen omdat het verhaal zich in en rond deze stad afspeelt.

De oorlogsfilm volgt drie jongeren tijdens de Slag om de Schelde. De stad Antwerpen was eind 1944 bevrijd, maar het gebied van de Scheldemonding nog niet. In de bloedige strijd kruisen de wegen van een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht (Gijs Blom), een Engelse gliderpiloot (Jamie Flatters) en een Zeeuws verzetsmeisje (Susan Radder) elkaar.

De Slag om de Schelde is de duurste Nederlandse film in vijftien jaar tijd. Het is een risico om zo’n grote productie in deze coronaperiode uit te brengen. Maar de makers van de film zien kansen op commercieel succes omdat alle grote Amerikaanse blockbusters vanwege de pandemie zijn uitgesteld tot in 2021.

De afgelopen maanden bleek dat Nederlanders veel naar de bioscoop blijven gaan, ondanks de coronamaatregels. Maar de bioscopen hebben dringend behoefte aan nieuwe titels om te kunnen vertonen.