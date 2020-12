Gemeente Amsterdam roept mensen op Kalverstraat te mijden

De gemeente Amsterdam heeft het kooppubliek zaterdagmiddag opgeroepen de Kalverstraat te mijden. “Het is druk in de Kalverstraat. Daarom stellen we eenrichtingsverkeer in vanaf Spui naar de Dam”, twitterde de gemeente.

De gemeente adviseert de mensen die voor inkopen op pad zijn om hun bezoek aan de Kalverstraat uit te stellen of uit te wijken naar een andere winkelstraat.

Eerder op de zaterdag had de gemeente mensen al opgeroepen de sinterklaasinkopen alleen te doen vanwege het risico op besmetting met het coronavirus.