Redelijk rustig in winkelstraten Eindhoven en Maastricht

De drukte in de winkelcentra van Maastricht en Eindhoven viel zaterdag mee. Ook in het anders drukke Designer Outlet Center in Roermond was het erg rustig, blijkt uit een rondgang.

Maastricht had eenrichtingverkeer ingesteld in de drukste winkelstraat, de Kleine Staat in het stadscentrum. Maar in de loop van de middag werd die maatregel weer opgeheven. “Mensen gedragen zich goed”, liet een woordvoerster weten. “Zondag starten we wel weer met het instellen van deze eenrichtingsmaatregel.”

Ook in het centrum van Eindhoven was het de hele dag relatief rustig. De gemeente had maatregelen voorbereid, maar die hoefden niet te worden uitgevoerd, zei een woordvoerder daar. “Het is absoluut niet druk”, zei hij.

In het DOC in Roermond bleef het bij enkele anders drukbezochte winkels relatief rustig. Er stonden niet zoals een week geleden rijen wachtende mensen. Ook de mondkapjesplicht werd er volgens de woordvoerder van de gemeente goed nageleefd.

Het beeld van de winkelcentra in de drie steden verschilt volledig van dat een week geleden, toen met name Belgische kooptoeristen een enorme drukte veroorzaakten. Burgemeester Annemarie Penn van Maastricht sprak eerder deze week al de verwachting uit dat de drukte door Belgen zou afnemen, omdat de winkels in het buurland sinds dinsdag weer open zijn. De niet-essentiƫle winkels waren in Belgiƫ voordien gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.