‘Winkelen kan wel, maar op een goede manier’

De zaterdagmiddag voor pakjesavond heeft aangetoond dat winkelen wel kan, als iedereen er op een goede manier mee omgaat. Gemeenten troffen veel maatregelen om te grote drukte in winkelstraten te voorkomen en ook de winkeliers hebben serieus maatregelen genomen tegen opstoppingen in winkels. Die verdienen een compliment, want het bleef zaterdag “beheersbaar druk”.

Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. “Het beeld is dat het zaterdag in sommige grotere steden wel druk was, maar niet zo erg als vorig weekeinde. Toen was het ook het weekeinde van de kortingenactie Black Friday. Zulke speciale shows en acties kunnen niet en dat moeten we ook in de rest van de decembermaand vermijden. Dat trekt teveel publiek tegelijk naar dezelfde plekken.”

Volgens Bruls hebben veel grote gemeenten na vorig weekeinde extra maatregelen genomen, zoals tijdelijk eenrichtingsverkeer in koopstraten, het plaatsen van matrixborden en aangeven van looproutes. “Vervroegde sluiting van winkels was daardoor zaterdag niet nodig. Dat moet je niet doen als het niet hoeft.” Bruls denkt ook dat mensen het deze week vaak herhaalde advies hebben opgevolgd om niet op de drukste tijden naar de stad te gaan en meer inkopen online te doen. “Voor het laatste weekeinde voor kerst geldt hetzelfde devies”, benadrukt hij.