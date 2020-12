Agent mishandeld na stoppen feest in Helderse woning

Een politieman is mishandeld toen hij in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest met circa vijftig mensen in een woning in Den Helder samen met collega’s wilde beëindigen.

De agent werd in de woning aan de Spoorstraat geslagen toen hij de gegevens van een van de feestgangers wilde noteren en die daar niet van gediend was. Hij werd vervolgens omver gelopen door vluchtende aanwezigen.

Een groot deel van de aanwezigen vluchtte via de achterzijde en via het dak de woning uit. De politie maakte tegen de bewoner proces-verbaal op wegens het veroorzaken van geluidsoverlast.