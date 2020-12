Nederlandse producent moderniseert Heartbreak High voor Netflix

De Amsterdamse producent NewBe gaat voor Netflix een moderne versie (reboot) maken van de populaire Australische tienerserie Heartbreak High. De serie zal in 2022 te zien zijn bij Netflix.

NewBe maakte zondag bekend de nieuwe versie samen met het Australische FremantleMedia Australia volgend jaar te gaan opnemen. Dat gebeurt in Sydney met een grotendeels nieuwe Australische cast. De achtdelige reboot zal wereldwijd op Netflix te zien zijn.

Jeroen Koopman, de oprichter van NewBe, wist vorig jaar de rechten te bemachtigen en kondigde toen Heartbreak High 2.0 al aan. Hij is groot fan van de jaren 90-serie en is blij met de deal met Netflix. “Het was al een avontuur op zich om de serierechten te bemachtigen. Dat we de reboot nu ook op het grootst denkbare podium internationaal terug kunnen brengen, sluit niet alleen naadloos aan op de internationalisering die we met NewBe hebben ingezet, maar is tegelijk misschien wel het tofste dat ik tot op heden in m’n carrière heb mogen doen.”

Heartbreak High, een serie over leerlingen van een middelbare school in Sydney, was van 1994 tot en met 1999 te zien bij de VARA. De serie was destijds erg populair en werd meerdere keren herhaald. De serie werd in tachtig landen uitgezonden. Netflix kocht mede naar aanleiding van de reboot de ruim 200 afleveringen van de originele serie aan. Die zijn sinds 27 november te zien.

Volgens NewBe krijgt de serie nieuwe hoofdpersonen, nieuwe acteurs, nieuwe verhaallijnen in een nieuw tijdperk. “De serie speelt in Sydney en behandelt de problemen van jongvolwassenen in het huidige tijdperk. Het is onmisbare drama voor een hele nieuwe generatie”, aldus NewBe op zijn website.