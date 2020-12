Rutte heeft spijt van ‘de olifant die de visie ontneemt’

“Visie is als de olifant die het uitzicht belemmert. Als visie een blauwdruk voor de toekomst betekent, dan verzet alles wat liberaal is in mij zich daartegen”, zei Mark Rutte zeven jaar geleden. Hij had die opmerking liever niet niet gemaakt, zei hij zondag in het SBS6⁻programma Linda’s Wintermaand.

De VVD-leider en minister-president noemt het nu “een hele stomme opmerking”. Het is hem jaren blijven achtervolgen en politieke tegenstanders hebben hem er regelmatig mee geconfronteerd. Hij weet niet waar hij met het land heen wil, is de kritiek van onder anderen PVV’er Geert Wilders. “Voor de helft heeft hij gelijk”, aldus Rutte.

Hij probeert namelijk te voorkomen “dat ik zo bezig ben met wat ik wil dat ik niet meer kan samenwerken met een ander”. Volgens de liberale leider moet je “altijd in staat zijn iets te relativeren van je eigen standpunten en te zoeken naar compromissen”.

Maar hij zegt wel degelijk “heel precies” te weten hoe Nederland eruit moet zien. Hoe het verder moet met het land na de coronacrisis. “Wat zijn de enorme kansen en uitdagingen die we hebben en daarom wil ik ook door”. Maar die uitspraak over visie “had ik niet moeten doen. Die is zo blijven hangen.”

Rutte’s optreden past binnen de stijgende verkiezingskoorts op het Binnenhof. Over ruim drie maanden wordt de nieuwe Tweede Kamer gekozen. Rutte zei overigens vorige maand nog toen hij zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap bekendmaakte in verband met de coronacrisis dit jaar geen campagne meer te zullen voeren.